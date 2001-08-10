Жителя Тымовского района отправили в колонию за ДТП с погибшим

Тымовским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 21 мая 2018 года подсудимый, не имея водительского удостоверения, управлял в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, в салоне которого находился его знакомый.

Не справившись с управлением, он допустил выезд за пределы автодороги в районе села Молодежное и опрокидывание автомобиля, в результате которого пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.