167 сахалинцев не были допущены в суд в первой половине 2018 года
В первом полугодии 2018 года 167 граждан пытались попасть в здания судов с запрещенными, опасными для участников судебных процессов предметами. Об этом ТИА "Острова" сообщили в сахалинском управлении Федеральной службы судебных приставов.
Служба, помимо исполнения решений суда и актов иных уполномоченных органов, выполняет и другую основную функцию, предусмотренную федеральным законодательством - обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса. Данную функцию выполняют судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Всего в первом полугодии 2018 года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Сахалинской области при осуществлении пропускного режима в здания судов пресекли 167 попыток проноса гражданами запрещенных предметов. В их числе: 4 единицы огнестрельного оружия, 69 единиц холодного оружия, 8 единиц газового (травматического) оружия, одно электрошоковое устройство, 85 единиц боеприпасов, 587 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. В основном, такими предметами являются складные ножи, маникюрные ножницы, лезвия, газовые баллончики, отвертки и т.д.
Так, например, в июне текущего года у одного южносахалинца при осмотре с использованием технических средств охраны в карманах верхней одежды были обнаружены аэрозольные баллончики-распылители самообороны «Контроль-УМ» и «Шок». Ранее у двух других посетителей Южно-Сахалинского городского суда при себе выявлены складной нож с длиной лезвия 5 см в головном уборе и нож с длиной лезвия 15 см в ручной клади.
Благодаря бдительности судебных приставов по ОУПДС все запрещенные предметы были своевременно выявлены, а их пронос в здания суда – благополучно предотвращен. Кроме того, за умышленный обман и сокрытие таких предметов нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». При этом, количество выявленных нарушений, а значит и возможных угроз безопасного отправления правосудия, сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
УФССП России по Сахалинской области в очередной раз напоминает, что граждане с запрещенными к проносу предметами в здания судов не допускаются.
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