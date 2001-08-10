В Невельском и Углегорском районах нашли коноплю

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Невельскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний, ранее судимый житель райцентра, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащего растения.

В ходе обследования дачного участка вышеуказанного гражданина, полицейские обнаружили и изъяли 41 куст растения рода «конопля».

Кроме этого, полицейскими Углегорска за аналогичное деяние был задержан 38-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения стражей порядка. Он незаконно культивировал 43 куста наркосодержащего растение возле своего жилища.

Оба злоумышленника утверждают, что коноплю они выращивали для дальнейшего изготовления наркотика и личного употребления.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.