В Долинске будут судить мужчину за экстремизм

Долинской городской прокуратурой признано законным постановление старшего следователя следственного отдела по г. Долинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Долинского района по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Установлено, что житель с. Стародубское Долинского района, являясь пользователем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в прошлом году, используя персональный компьютер разместил в известной социальной сети видеоролики, содержащие публичное возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии.

В ходе проведенного в его квартире осмотра обнаружена и изъята литература и атрибутика с признаками экстремистского толка.

Проводится расследование, результаты которого находятся на контроле Долинской городской прокуратуры.