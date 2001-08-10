Администрацию Охи обязали отремонтировать дороги и установить освещение

Охинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой установлены нарушения эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, выбоины в дорожном покрытии и отсутствие стационарного уличного освещения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

В Охинский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Охинского городского округа провести капитальный ремонт автомобильных дорог и установить освещение.

Суд удовлетворил заявленные требования прокурора в полном объеме, возложив на администрацию муниципального образования обязанности по проведению капитального ремонта автомобильных дорог и установки уличного освещения.

Решение суда в законную силу не вступило.