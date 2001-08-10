Судебные приставы задержали в Южно-Сахалинске водителя-преступника
В областном центре судебные приставы задержали скрывавшегося от органов внутренних дел по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УФССП по Сахалинской области.
В целях обеспечения безопасности, а также своевременного предупреждения правонарушений и преступлений в зданиях судов, судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществляется пропускной режим. Также сотрудники ведомства в рамках своих служебных обязанностей оказывают содействие органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.
Так, в ходе несения службы в судебном участке № 24 планировочного района Ново-Александровск при проверке документов посетителей по базе данных судебными приставами по ОУПДС был установлен мужчина, находящийся в федеральном розыске по постановлению УМВД России по Сахалинской области. Как оказалось, в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», однако он скрывался от сотрудников полиции, тем самым препятствуя расследованию уголовного дела, в связи с чем и был объявлен в розыск.
После подтверждения информации о розыске судебные приставы по ОУПДС задержали сахалинца, а затем передали его сотрудникам УМВД России по Сахалинской области в установленном порядке.
В первой половине текущего года при исполнении служебных обязанностей судебными приставами по ОУПДС УФССП России по Сахалинской области было задержано и передано в органы внутренних дел 103 лица, находящихся в федеральном розыске.
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