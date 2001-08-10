В Тымовском районе чиновников оштрафовали за ненадлежащее содержание автомобильных дорог

Постановлением мирового судьи судебного участка № 15 Тымовского района Комитет по управлению муниципальной собственностью Тымовского городского округа (КУМС) и его председатель признаны виновными в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в размере 100 и 22 тысяч рублей соответственно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.

При обследовании прокуратурой района улично-дорожной сети установлены нарушения законодательства, предъявляемые к эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, что не только

затрудняет движение транспортных средств в районном центре, но и повышает аварийность, создавая опасность для людей.

Невыполнение требований законодательства по содержанию дорог подпадает под признаки правонарушения, предусмотренного ст.12.34 КоАП РФ, в связи с чем прокурором Тымовского района возбуждены дела об административном правонарушении, направленные для рассмотрения в суд.