Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2018
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13:08, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В Тымовском районе чиновников оштрафовали за ненадлежащее содержание автомобильных дорог

Постановлением мирового судьи судебного участка № 15 Тымовского района  Комитет по управлению муниципальной собственностью Тымовского городского округа (КУМС) и его председатель признаны виновными в совершении административного правонарушения с назначением штрафа в размере 100 и 22 тысяч рублей соответственно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.

При обследовании прокуратурой района улично-дорожной сети установлены нарушения законодательства, предъявляемые к эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, что не только
затрудняет движение транспортных средств в районном центре, но и повышает аварийность, создавая опасность для людей.

Невыполнение требований законодательства по содержанию дорог подпадает под признаки правонарушения, предусмотренного ст.12.34 КоАП РФ, в связи с чем прокурором Тымовского района возбуждены дела об административном правонарушении, направленные для рассмотрения в суд.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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