В Сахалинской области назначен прокурор Макаровского района

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2018 № 917-к прокурором Макаровского района Сахалинской области назначен младший советник юстиции Виталий Тетерин.

Виталий Викторович родился 25 июля 1987 года в г.Южно-Сахалинске. В 2009 году с отличием окончил Сахалинский государственный университет. Проходил службу в органах прокуратуры в должностях помощника, старшего помощника прокурора г.Южно-Сахалинска, заместителя прокурора Анивского района, старшего прокурора отдела управления прокуратуры области, с января 2016 г. - заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей ему объявлена благодарность Генерального прокурора Российской Федерации, неоднократно поощрялся прокурором Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в надзорном ведомстве.