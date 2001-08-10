В Сахалинской области назначен прокурор Макаровского района
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2018 № 917-к прокурором Макаровского района Сахалинской области назначен младший советник юстиции Виталий Тетерин.
Виталий Викторович родился 25 июля 1987 года в г.Южно-Сахалинске. В 2009 году с отличием окончил Сахалинский государственный университет. Проходил службу в органах прокуратуры в должностях помощника, старшего помощника прокурора г.Южно-Сахалинска, заместителя прокурора Анивского района, старшего прокурора отдела управления прокуратуры области, с января 2016 г. - заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области.
За примерное исполнение служебных обязанностей ему объявлена благодарность Генерального прокурора Российской Федерации, неоднократно поощрялся прокурором Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в надзорном ведомстве.
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