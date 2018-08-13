14 уголовных дел возбудили сахалинские таможенники за 6 месяцев 2018 года. 6 дел возбуждено по фактам контрабанды сильнодействующих и наркотических веществ, столько же - за контрабанду водно-биологических ресурсов. По одному уголовному делу возбудила Сахалинская таможня за уклонение от уплаты таможенных платежей и за нарушение законодательства о валютных операциях, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Из незаконного оборота Сахалинская таможня изъяла более 400 граммов сильнодействующих и наркотических веществ. Стоимость контрабанды водно-биологических ресурсов составила почти 100 млн рублей.

За первое полугодие 2018 года сотрудники таможни возбудили 323 дела об административных правонарушениях, что на 16% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Наибольшее количество административных дел Сахалинская таможня возбудила по статьям 16.2 КоАП России (недекларирование или недостоверное декларирование товаров) - 90 дел; по ст. 16.14 КоАП России (нарушение порядка помещения товаров на хранение) – 85 дел; по ст. 16.22 КоАП Росси (нарушения сроков уплаты таможенных пошлин, налогов) – 50 административных дел. Дела возбуждались как в отношении физических, так и юридических лиц.

Наиболее характерными для Сахалинской области товарами, незаконно перемещаемыми через таможенную границу, остается алкогольная и табачная продукция. 3а 6 месяцев 2018 года возбуждено 38 административных дел, где предметами правонарушения стали алкогольная и табачная продукция, таможенниками изъято 256 литров алкоголя и 32400 сигарет.

По итогам рассмотренных административных дел вынесены постановления о назначении наказания на сумму 8,7 млн рублей, взыскано 5,6 млн рублей.