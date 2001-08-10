На Курилах оштрафовали директора управляющей компании за молчание

Прокуратурой Северо-Курильского района проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном надзорном органе.

Установлено, что в нарушение требований федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» генеральным директором управляющей компании в установленный законом 30-дневный срок не дан ответ по обращению жильца многоквартирного дома, находящегося в управлении данной организации.

Прокуратурой района в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого мировым судьей судебного участка № 22 Северо-Курильского района ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Одновременно генеральному директору управляющей компании прокурором внесено представление, с требованием принять меры по устранению нарушений законодательства и недопущению их впредь.