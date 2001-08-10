Южносахалинец пойдет под суд за повреждение чужой машины в ходе ссоры
Заместителем прокурора г. Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре, ранее неоднократно судимый житель г. Южно-Сахалинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с потерпевшим повредил принадлежащий ему автомобиль нанеся удар газовым ключом по передней части транспортного средства, в результате чего повредил фару и бампер. Для приведения автомобиля в эксплуатационное состояние потребовался ремонт стоимостью 18 тысяч рублей, что для потерпевшего являлось значительным ущербом.
Собранные в ходе расследования доказательства оценены надзирающим прокурором и признаны достаточными, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Обвиняемому помимо возмещения причиненного ущерба грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
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