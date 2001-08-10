Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2018
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15:15, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

На Сахалине ищут Пелевина

На Сахалине ищут Пелевина

УМВД России по городу Южно-Сахалинску разыскивается Пелевин Дмитрий Вячеславович 22.11.1976 года рождения, уроженец города Поронайска, Сахалинской области.

 Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119  Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого гражданина, просьба сообщить по телефонам 8 (4242) 789-648, 8 (4242) 789-405. Анонимность гарантируется, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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