В Углегорском районе оказалось опасным водохранилище

Углегорской городской прокуратурой проведена проверка обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений района.

Установлено, что уровень безопасности комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Токариный в пгт. Шахтерск не соответствуют требованиям законодательства, не установлена локальная система оповещения, не устранена фильтрация в галерее, не проведено инженерно-геологическое обследование тела плотины и ее основания, не произведены ремонтные работы по бетонным конструкциям гидротехнических сооружений, что создает угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих территорий и может привести к существенному ущербу.

В этой связи Углегорский городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением к Комитету по управлению муниципальной собственностью по Углегорскому городскому округу о возложении обязанности организовать работы по обеспечению безопасности и охраны гидротехнических сооружений водохранилища на р. Токариный.

Углегорским городским судом административное исковое заявление прокурора удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило, уточнили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.