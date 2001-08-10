Тихоокеанское
информационное агентство
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15:59, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В Углегорском районе оказалось опасным водохранилище

Углегорской городской прокуратурой проведена проверка  обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений района.

Установлено, что уровень безопасности комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Токариный в пгт. Шахтерск не соответствуют требованиям законодательства, не установлена локальная система оповещения, не устранена фильтрация в галерее, не проведено инженерно-геологическое обследование тела плотины и ее основания, не произведены ремонтные работы по бетонным конструкциям гидротехнических сооружений, что создает угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих территорий и может привести к существенному ущербу.

В этой связи Углегорский городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением к Комитету по управлению муниципальной собственностью по Углегорскому городскому округу о возложении обязанности организовать работы по обеспечению безопасности и охраны гидротехнических сооружений водохранилища на р. Токариный.

Углегорским городским судом административное исковое заявление прокурора удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило, уточнили ТИА «Острова» в региональной прокуратуре.

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