Водоснабжающая компания в Александровске поплатилась за беспечность
В Александровск-Сахалинском районе организация не оформила документы, необходимые для осуществления надлежащего водопользования, за что была привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
По решению Александровск-Сахалинского городского суда местная водоснабжающая организация обязана получить документы, на основании которых возникает право пользования рекой в районе села Мгачи. Однако решение суда в установленный срок исполнено не было. В связи с этим, судебный пристав вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также вручил ему требование об исполнении решения суда, которое должник проигнорировал.
В связи с этим, судебным приставом-исполнителем в отношении представителя юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.
В результате должнику был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, который впоследствии он оплатил, равно как и исполнительский сбор. Однако, если в течение установленного нового срока требования суда не будут исполнены, следующей санкцией станет привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, что также повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.
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