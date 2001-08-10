Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2018
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15:44, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В Томаринском районе прекращены полномочия депутата

Прокуратурой Томаринского района проверено соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в органах власти.

Установлено, что депутат Собрания Томаринского городского округа  вопреки требованиям антикоррупционного законодательства до 30 апреля 2018 года не предоставила сведения о доходах и расходах на своего супруга за прошлый год.

Учитывая, что сокрытие сведений о доходах является грубым коррупционным правонарушением и служит достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий, прокуратурой района в Собрание Томаринского городского округа внесено представление с требованием устранить нарушение.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутата досрочно прекращены, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

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