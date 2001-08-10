В Томаринском районе прекращены полномочия депутата

Прокуратурой Томаринского района проверено соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в органах власти.

Установлено, что депутат Собрания Томаринского городского округа вопреки требованиям антикоррупционного законодательства до 30 апреля 2018 года не предоставила сведения о доходах и расходах на своего супруга за прошлый год.

Учитывая, что сокрытие сведений о доходах является грубым коррупционным правонарушением и служит достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий, прокуратурой района в Собрание Томаринского городского округа внесено представление с требованием устранить нарушение.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутата досрочно прекращены, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.