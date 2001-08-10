Приставам в Ногликах вручили награды
За безупречную службу сотрудникам лучшего по итогам работы за 2017 год структурного подразделения УФССП России по Сахалинской области вручены государственные награды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по островному региону.
Медалями ФССП России «За службу III степени» награждены ногликские судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Айдель Оксана и специалист по ведению депозитного счета Анисимова Ольга. Также поощрена почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации заместитель начальника — заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ногликскому району Головко Ирина. Все они проработали в государственных органах более 10 лет.
По результатам проведенного в марте текущего года смотра-конкурса на звание «Лучшее структурное подразделение» по результатам деятельности за 2017 год победителем заслуженно был признан отдел судебных приставов по Ногликскому району, а начальнику отдела Алле Степанюк торжественно вручены переходящий кубок и диплом.
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