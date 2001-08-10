Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев

Южно-Сахалинским городским судом 43-летний житель областного центра осужден за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Судом установлено, что за период с ноября 2015 года по июнь 2016 года в нарушение установленного порядка учета иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию, виновный совместно с иными участниками организованной группы за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением определенных обязанностей.

Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил.