Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2018
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09:22, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев

Южно-Сахалинским городским судом 43-летний житель областного центра осужден за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Судом установлено, что за период с ноября 2015 года по июнь 2016 года в нарушение установленного порядка учета иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию, виновный совместно с иными участниками организованной группы за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд приговорил виновного к  3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года  с возложением определенных обязанностей.

Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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