Сахалинская прокуратура будет ждать представителей КМНС в девяти местах

Прокуратура Сахалинской области в период с 20 августа по 30 августа 2018 года организует проведение тематического приема граждан, представителей общественных организаций по вопросам соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера в сфере оборота водных биологических ресурсов. Прием, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, состоится по месту нахождения:

прокуратуры Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28);

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры (г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 36-А);

прокуратуры г. Южно-Сахалинска (г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28);

Александровск-Сахалинской городской прокуратуры (г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 27);

прокуратуры Ногликского района (пгт. Ноглики, ул. Советская, 2);

Охинской городской прокуратуры (г. Оха. ул. Карла Маркса, 27);

Поронайской городской прокуратуры (г. Поронайск, ул. Комсомольская, 11);

прокуратуры Смирныховского района (пгт. Смирных, ул. Горького, 6);

прокуратуры Тымовского района (пгт. Тымовское, ул. Кировская, 97).

В прокуратуре области в рабочее время прием будет осуществлять старший помощник прокурора области по рассмотрению писем и приему граждан Садовникова Марина Валерьевна, в выходные дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут – дежурный прокурор прокуратуры области.

В тематическом приеме примут участие:

20.08.2018 с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и.о. начальника управления по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области Кабаков Алексей Викторович и начальник управления коренных малочисленных народов Севера Правительства Сахалинской области Мизинин Николай Вадимович;

27.08.2018 с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут заместитель начальника управления – начальник отдела по надзору за законностью правовых актов Акимова Ирина Александровна и начальник управления коренных малочисленных народов Севера Правительства Сахалинской области Мизинин Николай Вадимович.

По месту нахождения городских, районных прокуратур и Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры прием проведут прокуроры при необходимости с участием контролирующих органов.