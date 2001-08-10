Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2018
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Вкладчики АТБ призывают сахалинцев присоединиться к пикету
09:27, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура будет ждать представителей КМНС в девяти местах

Прокуратура Сахалинской области в период с 20 августа по 30 августа 2018 года организует проведение тематического приема граждан, представителей общественных организаций по вопросам соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера в сфере оборота водных биологических ресурсов. Прием, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, состоится по месту нахождения:

  • прокуратуры Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28);
  • Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры (г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 36-А);
  • прокуратуры г. Южно-Сахалинска (г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28);
  • Александровск-Сахалинской городской прокуратуры (г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 27);
  • прокуратуры Ногликского района (пгт. Ноглики, ул. Советская, 2);
  • Охинской городской прокуратуры (г. Оха. ул. Карла Маркса, 27);
  • Поронайской городской прокуратуры (г. Поронайск, ул. Комсомольская, 11);
  • прокуратуры Смирныховского района (пгт. Смирных, ул. Горького, 6);
  • прокуратуры Тымовского района (пгт. Тымовское, ул. Кировская, 97).
  • В прокуратуре области в рабочее время прием будет осуществлять старший помощник прокурора области по рассмотрению писем и приему граждан Садовникова Марина Валерьевна,  в выходные дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут – дежурный прокурор прокуратуры области.

В тематическом приеме примут участие:

20.08.2018 с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и.о. начальника управления по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области Кабаков Алексей Викторович и начальник управления коренных малочисленных народов Севера Правительства Сахалинской области Мизинин Николай Вадимович;

27.08.2018 с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут заместитель начальника управления – начальник отдела по надзору за законностью правовых актов Акимова Ирина Александровна и начальник управления коренных малочисленных народов Севера Правительства Сахалинской области Мизинин Николай Вадимович.

По месту нахождения городских, районных прокуратур и Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры прием проведут прокуроры при необходимости с участием контролирующих органов.

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