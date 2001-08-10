Сахалинская прокуратура будет ждать представителей КМНС в девяти местах
Прокуратура Сахалинской области в период с 20 августа по 30 августа 2018 года организует проведение тематического приема граждан, представителей общественных организаций по вопросам соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера в сфере оборота водных биологических ресурсов. Прием, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, состоится по месту нахождения:
- прокуратуры Сахалинской области (г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28);
- Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры (г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 36-А);
- прокуратуры г. Южно-Сахалинска (г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28);
- Александровск-Сахалинской городской прокуратуры (г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 27);
- прокуратуры Ногликского района (пгт. Ноглики, ул. Советская, 2);
- Охинской городской прокуратуры (г. Оха. ул. Карла Маркса, 27);
- Поронайской городской прокуратуры (г. Поронайск, ул. Комсомольская, 11);
- прокуратуры Смирныховского района (пгт. Смирных, ул. Горького, 6);
- прокуратуры Тымовского района (пгт. Тымовское, ул. Кировская, 97).
- В прокуратуре области в рабочее время прием будет осуществлять старший помощник прокурора области по рассмотрению писем и приему граждан Садовникова Марина Валерьевна, в выходные дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут – дежурный прокурор прокуратуры области.
В тематическом приеме примут участие:
20.08.2018 с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и.о. начальника управления по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области Кабаков Алексей Викторович и начальник управления коренных малочисленных народов Севера Правительства Сахалинской области Мизинин Николай Вадимович;
27.08.2018 с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут заместитель начальника управления – начальник отдела по надзору за законностью правовых актов Акимова Ирина Александровна и начальник управления коренных малочисленных народов Севера Правительства Сахалинской области Мизинин Николай Вадимович.
По месту нахождения городских, районных прокуратур и Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры прием проведут прокуроры при необходимости с участием контролирующих органов.
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