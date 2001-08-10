Жителя Ноглик приговорили к огромному штрафу за пьяную езду
Мировым судьей судебного участка Ногликского городского округа 23-летний житель Ноглик осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
Суд установил, что подсудимый, ранее лишенный права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками ДПС.
Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, приговорил виновного к штрафу в размере 230 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года и десять месяцев.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 09:22 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев
- 09:48 Сегодня Жителя Ноглик приговорили к огромному штрафу за пьяную езду
- 10:35 Сегодня Вкладчики АТБ призывают сахалинцев присоединиться к пикету
- 09:20 Сегодня «Сахалинэнерго» ограничивает подачу электроэнергии злостным неплательщикам
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
19:15 9 Августа В новом учебном году в Южно-Сахалинске будет усилена профориентационная работа со школьниками
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
- 18:02 9 Августа Завершается подготовка аэропорта Хомутово для пропуска по электронным визам
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
14:10 20 Июля Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
- 11:45 20 Июля ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
10:43 20 Июля В детском лагере в Таранае прошли мастер-классы по робототехнике
Выбор редакции
- 11:31 Сегодня Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе «Караоке–онлайн»
- 11:24 Сегодня В Южно-Сахалинске отметят 73-ю годовщину освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курил
- 10:00 Сегодня Сахалинские власти укрепляют сотрудничество с Росгвардией
- 09:22 Сегодня Жителя Южно-Сахалинска осудили за приют для иностранцев
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?