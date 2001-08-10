Жителя Ноглик приговорили к огромному штрафу за пьяную езду

Мировым судьей судебного участка Ногликского городского округа 23-летний житель Ноглик осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

Суд установил, что подсудимый, ранее лишенный права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками ДПС.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, приговорил виновного к штрафу в размере 230 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года и десять месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.