Анивскую администрацию наказали на 130 тысяч рублей

За неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера должник понес финансовые затраты на общую сумму 130 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Согласно исполнительному листу, поступившему в отдел судебных приставов по Анивскому району, местная городская администрация обязана прекратить эксплуатацию свалки (полигона) твердых бытовых отходов, расположенной в юго-западной части г. Анива. Однако, в установленный срок руководство муниципального образования не выполнило требования исполнительного документа в полном объеме, тем самым, совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.

Начальник отдела судебных приставов по Анивскому району, рассмотрев данный материал, постановил признать должника виновным и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Администрации был назначен новый срок, по истечению которого главой городского округа снова не было обеспечено надлежащее исполнение судебного решения, в связи с чем представитель закона вновь привлек должника к административной ответственности уже по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

На данный момент исполнительский сбор, назначенный за несвоевременность исполнения, в размере 50 000 рублей и первый штраф оплачены в полном объеме, однако если муниципальным образованием так и не будут предприняты меры по исполнению требований исполнительного документа, его будут преследовать неизбежные дополнительные финансовые расходы.