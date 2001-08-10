В Южно-Сахалинске местный житель осужден за покушение на убийство

Южно-Сахалинским городским судом за покушение на убийство осужден 21- летний житель областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Судом установлено, что в ноябре 2017 года в ночное время, находясь около продуктового магазина в г. Южно - Сахалинске, осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к потерпевшему ножом причинил последнему тяжкие телесные повреждения. В результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, с учетом тяжести содеянного, личности, возраста виновного приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил.