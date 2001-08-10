Корсаковский городской прокурор восстановил права инвалида

Корсаковской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Проверкой установлено, что жительница г. Корсакова, являющаяся инвалидом и нуждающаяся в улучшении жилищных условий, не обеспечена жилым помещением во внеочередном порядке. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной прокуратуре.

В целях восстановления нарушенных прав, Корсаковский городской прокурор обратился с иском в суд о возложении обязанности на администрацию Корсаковского городского округа предоставить заявителю благоустроенное жилое помещение.

Решением Корсаковского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.