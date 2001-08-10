Более 24 миллионов рублей вывела за границу сахалинская компания
24,3 млн рублей валютной выручки не возвращено в Россию сахалинской компанией. За неисполнение фирмой обязанностей по возврату денежных средств Сахалинская таможня возбудила уголовное дело, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.
В рамках заключенного с японской организацией контракта, российская компания экспортировала свежемороженую рыбопродукцию (нерку, чавычу, кету, горбушу, кижуч) на сумму более 800 тысяч долларов США. В ходе проведенной таможенниками проверки выяснилось, что оплата по договору за поставленный товар иностранной фирмой произведена не полностью. Неуплаченной оказалась сумма - 24,3 млн рублей.
В соответствии с валютным законодательством островная компания должна была предпринять все меры по возврату денег за поставленный товар.
По факту невозвращения валютной выручки российским юридическим лицом Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 193 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте.
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