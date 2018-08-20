Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе погибла женщина
12:27, 20.08.18 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Прокуратура проверяет обрушение завода в Поронайске

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту обрушения 19 августа 2018 года крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода в г. Поронайске.

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства при производстве работ на объекте.

По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

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