Прокуратура проверяет обрушение завода в Поронайске

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту обрушения 19 августа 2018 года крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода в г. Поронайске.

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства при производстве работ на объекте.

По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.