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12:27, 20.08.18 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Прокуратура проверяет обрушение завода в Поронайске
Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по факту обрушения 19 августа 2018 года крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода в г. Поронайске.
В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства при производстве работ на объекте.
По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
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