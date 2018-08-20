Трудотерапия напомнила сахалинской матери о брошенных детях
Привлечение к административной ответственности побудило жительницу Ногликского района погасить задолженность по алиментам.
Решением суда на женщину была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних сына и дочери в размере 1/3 части всех видов дохода. Однако самостоятельно оплачивать алименты сахалинка не желала, и сумма ее задолженности перед детьми, в итоге, составила более 100 тысяч рублей.
Как сообщили ТИА «Острова» в службе судебных приставов, проверка имущественного положения должницы показала, что официального трудоустройства, зарегистрированного на праве собственности имущества и денежных средств на расчетных счетах она не имеет.
В результате бездействие гражданки привело к составлению в отношении нее протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение родительских обязательств. Рассмотрев данный административный материал, судья признал ее виновной в неуплате алиментов и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ. Благодаря данному наказанию горе-мать осознала последствия своей безответственности и в кратчайшие сроки погасила сумму долга в полном объеме.
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