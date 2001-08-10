Сахалинец получил срок за торговлю наркотиками через Telegram

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что в ноябре 2017 года житель г. Южно-Сахалинска с целью получения денежных средств за незаконный сбыт наркотических средств, вступил в переписку в мессенджере Telegram с неустановленным лицом, сообщив последнему о намерении сбывать наркотические средства.

В последующем виновный получил через сеть «Интернет» сообщение от организатора группы о месторасположении тайника с наркотическим средством (гашиш). Часть наркотиков он сбыл путем проведения закладок, а оставшиеся хранил при себе с целью дальнейшего сбыта.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий преступление пресечено сотрудниками транспортной полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры полного признания вины, совершившего преступление впервые, суд назначил обвиняемому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.