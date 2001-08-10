Прокуратура Анивского района выявила нарушения прав инвалидов
Прокуратурой Анивского района проведена проверка исполнения администрацией МО «Анивский городской округ» и учреждениями района законодательства о социальной защите прав инвалидов, включая реализацию программы «Доступная среда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
Установлено, что администрацией МО «Анивский городской округ», МКУ «Центр жилищных отношений» и ОКУ «Анивский центр занятости населения» не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам. Здания названных организаций пандусами не оборудованы, визуальная и тактильная информация о направлении движения отсутствовала, кнопки вызова для инвалидов отсутствовали либо находились вне зоны их доступа.
В отношении юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых, судом назначено наказание каждому юридическому лицу в виде штрафа (постановления в законную силу не вступили). Одновременно в адрес мэра и руководителей учреждений внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
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