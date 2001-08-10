Иностранцы при выезде с Сахалина могут оформить возврат налога на добавленную стоимость
Иностранцам при выезде из России, включая Сахалинскую область, можно оформить возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке товаров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Сахалинской таможни.
Для возврата налога необходимо совершить покупки в магазинах с пометкой tax free (список адресов представлен на сайте Минпромторга России) на сумму не менее 10 тысяч рублей.
Чтобы воспользоваться услугой, иностранец предоставляет таможенникам паспорт, чеки на покупки с отметками tax free и вывозимый товар - в упаковке, с бирками и этикетками, и получает отметку о вывозе товаров из России. После этого необходимо обратиться в специальный обменный пункт, у которого есть соглашение с оператором tax free, и получить возврат. Возврат налога можно получить на карту, опустив в почтовый ящик оператора чек с отметкой таможни.
Возможность получить компенсацию есть у всех иностранных граждан, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).
В оформлении откажут, если с момента покупки прошло более 3 месяцев, а также в случае несоответствия паспортных данных лица, которое вывозит товары, паспортным данным, которые заявлены в чеке, и при фактическом отсутствии товаров или несоответствии товаров, указанных в чеке.
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