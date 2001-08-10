Сахалинец погасил долг по алиментам, чтобы не потерять работу за рубежом

Временный запрет на выезд за пределы РФ побудил жителя Корсаковского района выплатить задолженность по алиментным платежам. Решением суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать 25% часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако мер к погашению образовавшейся задолженности сахалинец не предпринимал, поделились с ТИА «Острова» в службе судебных приставов региона.

Проверка имущественного положения должника показала, что зарегистрированного на праве собственности имущества и денежных средств на расчетных счетах он не имеет. В связи с образованием задолженности в размере 156 тысяч рублей, безответственный отец столкнулся с комплексом мер принудительного характера, в том числе и временным ограничением на выезд за пределы Российской Федерации, которое и стало причиной вспомнить о родительских обязанностях.

Когда у мужчины встал вопрос о возможности трудовой деятельности за пределами РФ, ему ничего другого не оставалось, как погасить всю сумму задолженности в полном объеме.