Чиновники-антитеррористы Южно-Сахалинска встретились вместе

В администрации Южно-Сахалинска состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы по проведению мероприятий по пресечению террористических актов.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, в состав комиссии входят руководители департаментов администрации, участие в заседаниях принимают представители прокуратуры и УМВД России по г. Южно-Сахалинску.

Согласно докладу МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» на период подготовки и проведения массовых мероприятий в усиленный режим переходят дежурные смены поисково-спасательного отряда, аварийно-спасательные формирования на объектах жизнеобеспечения населения. Уточнены списки сил и средств для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации возможных последствий террористического акта на территории городского округа.

УМВД России по г. Южно-Сахалинску также готово оказывать муниципалитету содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения массовых мероприятий, а также проводить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и недопущению экстремистских действий. Так, перед началом учебного года с применением технических средств и служебных собак проведено комиссионное обследование помещений детских садов и школ, высших и средних специальных учебных учреждений. Все они оснащены камерами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова, выведенными на стационарные посты ЧОП, школы и детские сады имеют ограждения по периметру, их целостность не нарушена, есть главные и дополнительные выходы. По итогам проверок недостатков не выявлено.

Как дополнили в департаменте образования, во всех образовательных организациях имеются паспорта безопасности, установлены и работают АПС, а также система передачи сигнала о пожаре на пульт дежурно-диспетчерской службы ГУ МЧС России по Сахалинской области, в учебном году проводятся тренировки учащихся и персонала образовательных организаций по практической отработке действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций согласно плану. Подпрограммой «Безопасность образовательных учреждений на 2015-2020 годы» предусмотрено увеличение количества камер на объектах образования и модернизация уже имеющейся сети.

Аналогичную работу проводит в подведомственных учреждениях департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска. Так, в рамках обеспечения исполнения требований действующего федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов спорта организовано размещение информационных стендов и памяток в образовательных учреждениях спортивной направленности и клубах по месту жительства МБУ «Центр молодежных инициатив» и МБУ «Спортивный город»; разработан и утвержден паспорт безопасности антитеррористической защищенности образовательных учреждений спортивной направленности; проведен инструктаж работников спортивных школ и клубов по месту жительства о порядке действий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации террористического характера; установлены тревожные кнопки вызова службы охраны, системы видеонаблюдения, заключены договоры и организована работа постов охраны объектов.

Кроме того, департаменты образования, культуры и по делам молодежи, спорту и туризму ведут работу в сфере патриотического воспитания, формирования толерантного отношения и межнационального уважения в молодежной среде, а также противодействия идеологи терроризма.

По итогам заседания антитеррористической комиссии все доклады участников приняты к сведению с соответствующими замечаниями и поручениями.