Водителей-нарушителей в Южно-Сахалинске будут фиксировать с помощью мобильных камер

В Южно-Сахалинске тестируют комплекс автоматической фиксации административных правонарушений. Мобильный программно-аппаратный комплекс автоматической фиксации правонарушений позволяет в соответствии с предусмотренной процедурой КоАП РФ выявлять и фиксировать административные правонарушения правил благоустройства и дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.

Как рассказал директор департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев, использование комплекса «Дозор МП» позволит интенсивнее выявлять административные правонарушения, сократить путь прохождения документов о нарушениях, а также исключить человеческий фактор. Ранее процедурой предусматривалось: фиксация правонарушения, поиск автовладельца и свидетелей, подтверждающих время совершения правонарушения, направление уведомления, вызов на административную комиссию, на заседание которой добровольно являлся не каждый правонарушитель. Теперь же все будет происходить в автоматическом режиме.

Комплекс «Дозор МП» - это аппарат на базе планшетного компьютера со специальным программным обеспечением, которое позволяет выявлять и фиксировать нарушение ПДД, правила парковки автомобилей, а также причинение вреда городскому благоустройству, в частности стоянку на газонах, в зеленых зонах, на детских и спортивных площадках. Для фиксации необходимо направить планшет в сторону автомобиля нарушителя, и программное обеспечение распознает и зафиксирует его номер. Точное место и время нарушения определяется с помощью GPS/ГЛОНАСС и электронной карты местности. На основании полученных фотографий и других данных автоматически формируется постановление об административном правонарушении, которое по почте отправляется нарушителю для оплаты штрафа.

Администрация города делает основной акцент на пресечении нарушений правил благоустройства. В случае выявления нарушений правил дорожного движения (парковка на тротуарах и под запрещающими знаками) информация направляется в органы ГИБДД. Накануне всего за несколько часов рейда было зафиксировано более 15 правонарушений. На время тестового режима главная задача - четко отработать все этапы действия системы и внедрить положительную судебную практику городов, которые уже используют мобильный комплекс (Москва, Санкт-Петербург и Казань).

Осуществлять мониторинг территории можно пешим патрулем или устанавливать комплекс на автомобиль. На этапе тестирования с комплексом автоматической фиксации работают сотрудники департамента общественной безопасности и контроля (по совместительству помощники участковых). Администрация Южно-Сахалинска призывает граждан не нарушать правила благоустройства и не парковаться на газонах, в зеленых зонах, на детских и спортивных площадках.