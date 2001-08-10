Водителей-нарушителей в Южно-Сахалинске будут фиксировать с помощью мобильных камер
В Южно-Сахалинске тестируют комплекс автоматической фиксации административных правонарушений. Мобильный программно-аппаратный комплекс автоматической фиксации правонарушений позволяет в соответствии с предусмотренной процедурой КоАП РФ выявлять и фиксировать административные правонарушения правил благоустройства и дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.
Как рассказал директор департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев, использование комплекса «Дозор МП» позволит интенсивнее выявлять административные правонарушения, сократить путь прохождения документов о нарушениях, а также исключить человеческий фактор. Ранее процедурой предусматривалось: фиксация правонарушения, поиск автовладельца и свидетелей, подтверждающих время совершения правонарушения, направление уведомления, вызов на административную комиссию, на заседание которой добровольно являлся не каждый правонарушитель. Теперь же все будет происходить в автоматическом режиме.
Комплекс «Дозор МП» - это аппарат на базе планшетного компьютера со специальным программным обеспечением, которое позволяет выявлять и фиксировать нарушение ПДД, правила парковки автомобилей, а также причинение вреда городскому благоустройству, в частности стоянку на газонах, в зеленых зонах, на детских и спортивных площадках. Для фиксации необходимо направить планшет в сторону автомобиля нарушителя, и программное обеспечение распознает и зафиксирует его номер. Точное место и время нарушения определяется с помощью GPS/ГЛОНАСС и электронной карты местности. На основании полученных фотографий и других данных автоматически формируется постановление об административном правонарушении, которое по почте отправляется нарушителю для оплаты штрафа.
Администрация города делает основной акцент на пресечении нарушений правил благоустройства. В случае выявления нарушений правил дорожного движения (парковка на тротуарах и под запрещающими знаками) информация направляется в органы ГИБДД. Накануне всего за несколько часов рейда было зафиксировано более 15 правонарушений. На время тестового режима главная задача - четко отработать все этапы действия системы и внедрить положительную судебную практику городов, которые уже используют мобильный комплекс (Москва, Санкт-Петербург и Казань).
Осуществлять мониторинг территории можно пешим патрулем или устанавливать комплекс на автомобиль. На этапе тестирования с комплексом автоматической фиксации работают сотрудники департамента общественной безопасности и контроля (по совместительству помощники участковых). Администрация Южно-Сахалинска призывает граждан не нарушать правила благоустройства и не парковаться на газонах, в зеленых зонах, на детских и спортивных площадках.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
15:17 12 Сентября ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
14:33 12 Сентября В Южно-Сахалинске открылся российско-японский научный семинар
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
09:27 14 Сентября «Деловая Россия» поможет Сахалинской области улучшить взаимодействие власти и бизнеса
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:25 Вчера В Поронайске и Корсакове появились городские центры управления
- 17:12 Вчера 150 новых уличных урн установят в Южно-Сахалинске
- 15:00 Вчера Сахалинец погасил долг по алиментам, чтобы не потерять работу за рубежом
- 13:44 Вчера На Сахалине открылся международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?