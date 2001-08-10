Корсаковские школьники решили стать приставятами

Сотрудники отдела судебных приставов по Корсаковскому району провели для детей 8 классов СОШ № 6 классный час на тему: «Моя профессия — судебный пристав». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ФССП.

В рамках классного часа перед школьниками выступили начальник отдела — старший судебный пристав Екатерина Сафонова, заместитель начальника отдела Олег Шишкин и судебный пристав по ОУПДС Александр Доронин. Учащимся рассказали о профессии судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по ОУПДС и об истории Федеральной службы судебных приставов в целом. Также, наглядно были представлены спецсредства, состоящие на вооружение ФССП России. В ходе проведения мероприятия, учащиеся могли примерить на себя средства индивидуальной защиты – бронежилет и каску.

Приведенные примеры ежедневной работы сотрудников помогли школьникам выработать положительное мнение о профессиональной деятельности службы. По итогам проведенного мероприятия начальнику отдела — старшему судебному приставу от имени школы вручено Благодарственное письмо.

Профориентация школьников является важным и нужным мероприятием, и судебные приставы стараются принимать активное участие в подобного рода мероприятиях и оказывать помощь будущим специалистам в поиске подходящей профессии.