В областном центре полицейские раскрыли ранее совершенную кражу мопеда

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 18-летний житель планировочного района Новоалександровск, подозреваемый в краже транспортного средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

Ранее в городское Управление полиции обратилась 38-летняя местная жительница. Ночью со двора ее частного дома пропал мопед стоимостью свыше 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была получена информация о причастности вышеуказанного молодого человека к данному хищению. Ранее гражданин уже попадал в поле зрения правоохранителей и привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Как выяснилось, злоумышленник дождался темного времени суток, проник во двор потерпевшей, после чего выкатил транспортное средство на дорогу и скрылся.

Украденным он намеревался распорядиться по личному усмотрению, но был задержан сотрудниками полиции. Похищенное изъято и будет передано законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража.