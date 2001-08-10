Сахалинке за неуплату алиментов назначили 30 часов работ

Сахалинка, безответственно относящаяся к исполнению судебного решения, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Жительница Долинского района решением суда обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1/2 части всех видов дохода. Однако выплачивать образовавшуюся задолженность в размере 41 тыс. руб., женщина не торопилась.

Проверка имущественного положения показала, что ни денежных средств на счетах в кредитных организациях, ни зарегистрированных прав на имущество сахалинка не имеет. Мер к трудоустройству безработная гражданка предпринимать не желала.

В итоге, за уклонение от уплаты алиментов более 2-х месяцев в отношении нерадивой матери судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал её виновной и назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Если отбывание назначенного наказания не пробудит в женщине материнские чувства, ей грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 157 УК РФ.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не забывать о своих родительских обязательствах во избежание применения к ним мер принудительного характера, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.