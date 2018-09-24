Житель города Макарова осужден за применение насилия в отношении двух сотрудников полиции
Макаровским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Макарова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Суд установил, что виновный оказал сопротивление двум сотрудникам отдела ГИБДД по Макаровскому району, остановившим автомобиль для проверки документов, одновременно применив в отношении них насилие.
В частности, у одного сотрудника полиции подсудимый выбил из руки мобильный телефон, которым осуществлялась видеосъёмка его противоправных действий, а другого схватил за форменное обмундирование.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, учитывая личность подсудимого, назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тыс руб.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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