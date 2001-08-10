В Ногликском районе приставы изъяли незаконно продаваемый алкоголь

Судебные приставы Ногликского района конфисковали алкогольную продукцию в количестве 155 бутылок. Два индивидуальных предпринимателя привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ за продажу алкогольной продукции без наличия лицензии на данный вид деятельности и еще один - по ст. 14.2 КоАП РФ за осуществление незаконной продажи алкогольной продукции после 22 часов с назначением им наказания в виде административных штрафов на общую сумму 10 000 рублей с конфискацией алкогольных напитков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ФССП РФ по Сахалинской области.

После возбуждения исполнительных производств судебный пристав-исполнитель и представитель МРУ «Росалкогольрегулирования» по ДВФО выехали по месту хранения имущества, подлежащего конфискации. В ходе совершения исполнительных действий предметы административных правонарушений были арестованы и изъяты.

В дальнейшем на основании акта приема-передачи конфискованная продукция была передана сотруднику МРУ «Росалкогольрегулирования» по ДВФО для уничтожения. Также, бизнесменами в полном размере оплачены назначенные им административные штрафы.