Тихоокеанское
информационное агентство
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12:43, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Аэропорты Сахалинской области получили сайты для слабовидящих

Сахалинской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав инвалидов при обеспечении доступа к объектам транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства в сети «Интернет» официальные сайты аэропортов Сахалинской области не имеют альтернативной версии для инвалидов по зрению.

В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представления и направил исковые заявления в суд.

По результатам рассмотрения принятых мер Акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск», Казенное предприятие «Аэропорты Курильских островов» создали версии своих сайтов, адаптированные для пользования людьми с ослабленным зрением.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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