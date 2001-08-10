Аэропорты Сахалинской области получили сайты для слабовидящих
Сахалинской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав инвалидов при обеспечении доступа к объектам транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном ведомстве.
Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства в сети «Интернет» официальные сайты аэропортов Сахалинской области не имеют альтернативной версии для инвалидов по зрению.
В целях устранения выявленных нарушений транспортный прокурор внес представления и направил исковые заявления в суд.
По результатам рассмотрения принятых мер Акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск», Казенное предприятие «Аэропорты Курильских островов» создали версии своих сайтов, адаптированные для пользования людьми с ослабленным зрением.
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