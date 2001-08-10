Прокуратура поправила Росрыболовство, превысившее полномочия
По протесту заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина отменен правовой акт Северо-Восточного управления Росрыболовства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе провело проверку по обращению одного из представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на незаконные действия сотрудников Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Установлено, что и.о. руководителя управления издано распоряжение об организации работы по регистрации промысловых журналов для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Проверка показала, что данным правовым актом регламентированы нормы, рассчитанные на неоднократное применение, обязательные для исполнения неопределенным кругом лиц – гражданами, относящимися к коренным малочисленным народам, предусматривающие порядок предоставления ими в СВТУ Росрыболовства сведений о добыче (вылове) водных биологических ресурсов. Сотрудникам управления предписывалось проверять сведения о лицах, подавших заявку о регистрации промыслового журнала, правильность его оформления, организовать работу по регистрации журналов при отсутствии данного полномочия у территориальных органов Росрыболовства.
В соответствии с установленными законодательством требованиями при осуществлении традиционного рыболовства пользователи без применения судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации, а также маломерных судов, и без предоставления рыбопромыслового участка обязаны обеспечивать заполнение промыслового журнала, представлять ежегодно в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов.
Однако порядок регистрации, ведения, хранения, заполнения и форма промысловых журналов по добыче водных биологических ресурсов коренными малочисленными народами для традиционного рыболовства, а также перечень сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов, подлежащих предоставлению ими в территориальные органы Росрыболовства, законодательством не предусмотрен.
Поскольку терорганы Росрыболовства не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в данной сфере деятельности, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Гулягиным на незаконный правовой акт принесен протест. По результатам его рассмотрения приказом руководителя управления данный правовой акт отменен.
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