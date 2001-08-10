В Южно-Сахалинске проверяют данные о том, сколько зарабатывают городские чиновники

В администрации Южно-Сахалинска завершают проверку сведений о доходах и расходах муниципальных служащих. В ходе очередного заседания совета по противодействию коррупции при администрации города о своей работе в этом направлении доложили представители департаментов продовольственных ресурсов и потребительского рынка, городского хозяйства и кадровой политики. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областного центра.

Так, департамент кадровой политики представил членам совета промежуточные итоги проверки справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими за 2017 год. На данный монет проверены сведения о доходах более 230 работников. Материалы проверок в отношении 16 муниципальных служащих рассмотрены на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по фактам предоставления неполных/недостоверных сведений о доходах, расходах. Среди нарушений - отражение сведений о доходах по основному месту работу без учета НДФЛ при необходимости его учитывать, неуказание имущества супруга и т. п. Учитывая характер совершенных коррупционных правонарушений, их тяжесть, обстоятельства, при которых они совершены, соблюдение других ограничений и запретов, по рекомендации комиссии шестеро служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечаний. Кроме того, один муниципальный служащий вообще не предоставил сведений о доходах за 2017 год в установленный законом срок. Принято и уже исполнено решение о его увольнении.

Кампания по анализу и проверке предоставления муниципальными служащими сведений о доходах и расходах продолжается, но уже сейчас можно говорить о снижении количества выявляемых нарушений. Это стало возможным благодаря новому подходу специалистов отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений к приему справок. По словам докладчика, в этом году кроме традиционных разъясняющих семинаров по заполнению справок еще на стадии их приема проводился предварительный анализ предоставленных сведений и сведений, которые были указаны служащими в предыдущих отчетных периодах. Это помогло минимизировать количество выявляемых незначительных нарушений. Такая работа привела к сокращению количества проверок в отношении муниципальных служащих в связи с предоставлением недостоверных или неполных сведений о доходах. Так, в 2018 году инициировано 25 таких проверок (за тот же период прошлого года - 105). Соответственно в прошлом году на комиссию были направлены материалы проверок в отношении 57 служащих (в этом году их 16), вынесено 3 выговора и 9 замечаний.

У экспертов совета возник ряд вопросов и замечаний к департаменту городского хозяйства в части предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Их у департамента три: «Выдача разрешений на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений», «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и/или крупногабаритного транспортного средства» и «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». При этом согласно представленному докладу до сих пор большая часть заявлений принимается в ходе личного приема в ДГХ. Так, например, специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения выдано 473, из которых в электронном виде - 11. По словам докладчика, в департаменте разработана информационная памятка о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде. Однако заявители предпочитают лично подавать документы.

Члены совета назвали такую ситуацию неприемлемой, поскольку главная задача перевода муниципальных услуг в электронную форму - минимизировать контакт заявителя и исполнителя услуги, тем самым исключить возможную коррупционную составляющую. Из рекомендаций - усилить разъяснительную работу по получению муниципальных услуг в электронном виде, разместить разработанную памятку на сайте, чтобы уже в 2019 году полностью отказаться от личных приемов.

Отчет департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка касался контроля за размещением нестационарных объектов торговли на территории Южно-Сахалинска. Как сообщила докладчик, схема размещения нестационарных объектов и вносимые в нее изменения в обязательном порядке публикуются в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и размещаются на официальным сайте администрации города, а также в электронных СМИ. При этом проектные (новые) места размещения нестационарных торговых объектов утверждаются комиссионно с участием представителей профильных департаментов и управлений. Все это позволяет обеспечить прозрачность процедуры и исключить возможный коррупционный фактор.

По итогам заседания представленные отчеты были приняты к сведению с учетом замечаний и рекомендаций. В декабре состоится итоговое заседание совета, где будут подведены итоги работы за 2018 год и составлен план работы на 2019-й.