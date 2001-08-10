В Смирныховском районе за кражу велосипеда осужден местный житель

Смирныховский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что 17 июля 2018 года в вечернее время осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на крыльце здания администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский», похитил оставленный потерпевшей велосипед марки «STELS», стоимостью 7000 рублей, на котором доехал до своего дома, где был задержан сотрудниками полиции.

Суд, принимая во внимание признание вины, отсутствие претензий со стороны потерпевшей, приговорил подсудимого к 1 году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.