В Правде уволили заведующую детским садом за нарушение закона
Холмской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в управлении образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
Установлено, что руководитель Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» с. Правда», вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, не предоставила сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 и 2017 годы на себя и своего супруга.
В связи с этим, прокурором в адрес руководителя управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» внесено представление.
По результатам его рассмотрения руководитель образовательного учреждения уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
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