В Правде уволили заведующую детским садом за нарушение закона

Холмской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в управлении образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ». Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

Установлено, что руководитель Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» с. Правда», вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, не предоставила сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 и 2017 годы на себя и своего супруга.

В связи с этим, прокурором в адрес руководителя управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» внесено представление.

По результатам его рассмотрения руководитель образовательного учреждения уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.