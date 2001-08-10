Приставы за месяц «поймали» 150 водителей-должников

Судебные приставы межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Южно-Сахалинску проверили местных водителей на наличие неоплаченных задолженностей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ФССП.

В случае выявления у сахалинцев задолженностей, им предлагалось оплатить их на месте. Тем, кто отказывался исполнить свои финансовые обязательства, судебные приставы вручали требования о необходимости оплаты долга. В случае, если выданные требования будут проигнорированы должниками, им грозит административная ответственность и новые штрафы. Однако, многие предпочитают не сталкиваться с крайними мерами и оплачивают штрафы на месте.

Так, в сентябре представители закона проверили на наличие неоплаченных долгов около 150 водителей, в результате чего фактическим исполнением окончено более 100 исполнительных производств на общую сумму 140000 рублей. Из них: 30 должников получили извещения на прием к судебному приставу-исполнителю; 12 человек предоставили квитанции об оплате штрафа до возбуждения исполнительного производства.