Сахалинец оплатил задолженность по налогам, получив запрет на выезд

Из-за ограничения права выезда за пределы страны мужчина изыскал возможность оплатить многотысячную задолженность.

В отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 на исполнении находится 6 исполнительных производств о взыскании с сахалинца задолженности по налоговым платежам и сборам на общую сумму 111535 руб., однако исполнять свои финансовые обязательства он не торопился.

В целях проверки имущественного положения должника судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. На основании полученных от ГИБДД сведений установлено, что за гражданином зарегистрированы автотранспортные средства, в отношении которых представителем закона вынесены постановления о запрете регистрационных действий. Так как исполнительные документы в отношении мужчины выданы не на основании судебного акта, судебный пристав-исполнитель направил в суд заявление об установлении для мужчины временного ограничения на выезд из РФ, которое суд удовлетворил.

В связи с возникшей необходимостью выезда за границу должник явился на прием в отдел судебных приставов, где ему было вручено требование о предоставлении транспортного средства для наложения ареста и постановление о вынесении исполнительского сбора на сумму 9747 руб.

Осознав серьезность ситуации и не желая остаться без автомобиля и выезда за границу, сахалинец в кратчайшие сроки оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.