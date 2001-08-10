Тихоокеанское
информационное агентство
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11:17, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Холмского сироту обделили жильем

Холмской городской прокуратурой по обращению сироты проведена проверка исполнения жилищного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

Установлено, что муниципалитет не принял мер к обеспечению заявителя жилым помещением.

В связи с этим прокурор в судебном порядке потребовал обязать администрацию МО «Холмский городской округ» обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением.

Решением Холмского городского суда исковые требования полностью удовлетворены.

В рамках исполнения требований прокуратуры для сироты приобретено жилое помещение, новоселу вручены ключи от благоустроенной квартиры.

Надзор в сфере обеспечения органами власти детей-сирот жильём находится на постоянном контроле городской прокуратуры.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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