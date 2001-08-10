Холмского сироту обделили жильем
Холмской городской прокуратурой по обращению сироты проведена проверка исполнения жилищного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
Установлено, что муниципалитет не принял мер к обеспечению заявителя жилым помещением.
В связи с этим прокурор в судебном порядке потребовал обязать администрацию МО «Холмский городской округ» обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением.
Решением Холмского городского суда исковые требования полностью удовлетворены.
В рамках исполнения требований прокуратуры для сироты приобретено жилое помещение, новоселу вручены ключи от благоустроенной квартиры.
Надзор в сфере обеспечения органами власти детей-сирот жильём находится на постоянном контроле городской прокуратуры.
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