Сахалинские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 22 тонн селедки
22 тонны незадекларированной сельди-наживы обнаружили таможенники на судне в порту Южно-Курильска. Рыба предназначалась для ловли краба в исключительной экономической зоне. Об этом ТИА "Острова" рассказали на Сахалинской таможне.
Судно убывало на промысел из порта Южно-Курильск в исключительную экономическую зону. В таможенных документах, поданных для таможенного контроля, рыбопродукция была не указана.
В отношении юридического лица – возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.1 КоАП РФ по факту недекларирования товара, подлежащего обязательному письменному декларированию при его перемещении через границу Евразийского экономического союза.
Справка:
Часть 1 ст. 16.1 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа на юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.
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