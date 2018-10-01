Сахалинские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 22 тонн селедки

22 тонны незадекларированной сельди-наживы обнаружили таможенники на судне в порту Южно-Курильска. Рыба предназначалась для ловли краба в исключительной экономической зоне. Об этом ТИА "Острова" рассказали на Сахалинской таможне.

Судно убывало на промысел из порта Южно-Курильск в исключительную экономическую зону. В таможенных документах, поданных для таможенного контроля, рыбопродукция была не указана.

В отношении юридического лица – возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.1 КоАП РФ по факту недекларирования товара, подлежащего обязательному письменному декларированию при его перемещении через границу Евразийского экономического союза.

Справка:

Часть 1 ст. 16.1 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа на юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.