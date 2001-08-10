За незаконную рубку лесных насаждений оштрафован Солнцевский угольный разрез
Углегорской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о лесопользовании в Углегорском лесничестве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.
Установлено, что ООО «Солнцевский угольный разрез», в отсутствие разрешительных документов, незаконно уничтожено до степени прекращения роста, путём выкорчёвывания бульдозером лесных насаждений на общей площади 1,9 гектар. Ущерб от данных действий составил более 900 тыс рублей.
При этом должностными лицами лесничества не приняты меры по привлечению ООО «Солнцевский угольный разрез» к административной ответственности по факту незаконной рубки, повреждения лесных насаждений с применением механизмов самоходных машин.
Об устранении нарушений законодательства руководителю ГКУ «Сахалинские лесничества внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.
В отношении ООО «Солнцевский угольный разрез» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений).
Мировой судья судебного участка № 18 г. Углегорска, рассмотрев материалы административного правонарушения, привлекла юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс рублей с конфискацией в доход государства орудия административного правонарушения - бульдозера.
Постановление в законную силу не вступило.
Рассмотрение меры реагирования находится на контроле прокуратуры.
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