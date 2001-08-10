С недобросовестного подрядчика в Корсакове взыщут 90 миллионов рублей

Корсаковской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также бюджетного законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Установлено, что между МКУ «Управлением капитального строительства Корсаковского ГО» и подрядной организацией заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму более 110 миллионов рублей.

Несмотря на то, что подрядчик, в нарушение условий договора, работы не выполнил, должностными лицами Управления капитального строительства по взысканию неустойки и расторжению договоров подряда приняты не были.

Об устранении нарушений законодательства мэру Корсаковского городского округа внесено представление.

По результатам его рассмотрения МКУ «Управление капитального строительства «Корсаковского городского округа» обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с исковыми заявлениями о взыскании неустойки с недобросовестного подрядчика на сумму более 90 млн. рублей и расторжении муниципальных контрактов.