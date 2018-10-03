Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2018
Сегодня 04:17
66,21|76,05|85,29
В Южно-Сахалинске выступят мировые звезды джаза
15:34, 03.10.18 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Долинская пивоварня не хотела платить налоги государству

Общество с ограниченной ответственностью начало погашать задолженность в пользу государства после ареста имущества. В отделе судебных приставов по Долинскому району возбуждено исполнительное производство в отношении местной пивоварни о взыскании налогов и сборов на общую сумму 6 403 084 руб. Однако, несмотря на требования и предупреждения судебного пристава-исполнителя, юридическое лицо оплачивать задолженность не спешило, сообщили ТИА «Острова» в ФССП.

С целью проверки имущественного положения должника, судебный пристав-исполнитель осуществил выезд по месту расположения организации, где и произвел арест оборудования, необходимого для работы пивоварни, в количестве 42 шт. на сумму 3 694 603руб.

Не желая лишиться дорогого имущества, организация в течение недели произвела частичную выплату задолженности в размере 1 597 500 руб. Если в ближайшее время долг не будет погашен в полном объеме, имущество общества будет передано на принудительную реализацию.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?