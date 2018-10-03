Долинская пивоварня не хотела платить налоги государству
Общество с ограниченной ответственностью начало погашать задолженность в пользу государства после ареста имущества. В отделе судебных приставов по Долинскому району возбуждено исполнительное производство в отношении местной пивоварни о взыскании налогов и сборов на общую сумму 6 403 084 руб. Однако, несмотря на требования и предупреждения судебного пристава-исполнителя, юридическое лицо оплачивать задолженность не спешило, сообщили ТИА «Острова» в ФССП.
С целью проверки имущественного положения должника, судебный пристав-исполнитель осуществил выезд по месту расположения организации, где и произвел арест оборудования, необходимого для работы пивоварни, в количестве 42 шт. на сумму 3 694 603руб.
Не желая лишиться дорогого имущества, организация в течение недели произвела частичную выплату задолженности в размере 1 597 500 руб. Если в ближайшее время долг не будет погашен в полном объеме, имущество общества будет передано на принудительную реализацию.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
18:02 28 Сентября Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»
- 15:58 28 Сентября Южносахалинцев приглашают проверить свое сердце
- 15:03 28 Сентября Долинские полицейские раскрыли угон и кражу
- 18:09 28 Сентября В Сахалинской области продумывают новую систему оказания помощи женщинам
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
Выбор редакции
- 18:15 Вчера На форуме «Сообщество» выяснили, оправдали ли себя инструменты развития Дальнего Востока
- 17:47 Вчера Мэр Южно-Сахалинска встретился с участниками конкурса «Поющие острова»
- 12:21 Вчера На время асфальтирования закроют участок улицы в Южно-Сахалинске
- 10:53 Вчера Семинар для руководителей коллективов коренных народов севера пройдет на Сахалине
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?