На Сахалине под суд пошел амурчанин
Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор в отношении жителя г. Тында Амурской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). Об этом ТИА "Острова" сообщили в транспортной прокуратуре.
В суде установлено, что обвиняемый заказал для личного пользования на Интернет - сайте препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества.
Поступившие международным почтовым отправлением ампулы изъяты сотрудниками таможни во время получения обвиняемым посылки.
С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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