За ложный вызов специализированных служб женщине придется поработать на благо Углегорска
Жительница г. Углегорска за неуплату административного штрафа привлечена к ответственности. Женщине, привлеченной к административной ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб», судом назначено наказание в виде штрафа в размере 1200 рублей, который в установленный срок, она не оплатила. Об этом ТИА «Острова» сообщили в службе судебных приставов.
В связи с этим в отделе судебных приставов по Углегорскому району в отношении сахалинки возбуждено исполнительное производство и составлен протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа. Санкции данной статьи предусматривают двукратное увеличение суммы неоплаченного штрафа, обязательные работы сроком до 50 часов либо административный арест сроком до 15 суток.
В результате, рассмотрев материалы дела, суд признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Более того, отбывание назначенного наказания не отменяет обязанность гражданина оплатить имеющуюся задолженность.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно оплачивать административные штрафы во избежание крайних мер.
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